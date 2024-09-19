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中職／狂龍噴火灼傷猿 15戰11勝還有季後賽機會

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊劉基鴻開轟。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻開轟。圖／味全龍隊提供

味全龍隊連續兩場火力爆發，繼17日以11：1擊敗台鋼雄鷹隊後，今天蔣少宏、劉基鴻都開轟，以9：1擊敗樂天桃猿隊，近15戰狂取11勝，距離季後賽還有機會。

龍隊下半季戰績27勝21敗，緊追在中信兄弟隊之後，而年度勝率雖然排在第四，但距離第三名的猿隊也剩下3.5場勝差，拉下猿隊也能取得季後賽門票，明天是兩隊本季最後一次正面交鋒。

猿隊雖然在1局上靠著林立三壘安打後，馮健庭滾地推進先馳得點，不過4局上龍隊大爆發，劉基鴻在1出局、二三壘有人時的一壘安打，敲回2分打點，下一棒蔣少宏2分砲擴大領先，以4：1逆轉。

6局上劉基鴻的二壘安打開啟攻勢，單局再攻3分，而8局上劉基鴻又敲出陽春砲，單場4打數3安打、3打點，只差三壘安打就完全打擊，不過9局上龍隊雖然再添1分，但攻勢沒來得及讓劉基鴻再打一次。

龍隊先發投手伍鐸也以5局被敲5安、失1分的演出，拿下本季第5勝；猿隊威能帝先發6局被敲8安，單場丟掉7分都是責失寫個人新高，吞下第8敗。

味全龍隊蔣少宏開轟。圖／味全龍隊提供
味全龍隊蔣少宏開轟。圖／味全龍隊提供

劉基鴻 樂天桃猿

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