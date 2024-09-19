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中職／張育成轟破僵局羅戈9K好投奪勝 「不敗」後勁沒有輸
富邦悍將隊羅戈今天繳出7局、9次三振無失分演出，K暈台鋼雄鷹隊打線，張育成在8局上的陽春砲突破僵局，幫助悍將以1：0拿下勝利，而雄鷹先發投手後勁雖少了7.06援護率的幫助，但6局無失分仍讓他延續不敗紀錄。
後勁本季出賽時，雄鷹打線常常大爆發，也讓他在11場先發取得7勝0敗的戰績，今天原本有機會挑戰追平1991年味全龍隊陽介仁的8勝0敗，雖然自己6局被敲6支安打，但都能夠化解失分危機，力保不失，但打線卻遭到凍結。
羅戈今天賽前面對雄鷹隊是3勝0敗、防禦率1.10，今天延續壓制性演出，雖被敲出5支安打，自己也投出3次四壞，但就是沒讓雄鷹越雷池一步，以108球投完7局，還出現9次三振，其中5局下更是連3K。
維繫了7局的0：0平手，在8局上被張育成一棒轟破，從黃群手中敲出左外野陽春砲，將比數改寫，這是他個人連續兩場開轟、本季第9轟，張育成對戰黃群的第2轟，前一次是8月21日的再見全壘打。
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