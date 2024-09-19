中職／宋晟睿被牽制球打到頭 撐了1局才送醫治療

中信兄弟隊外野手宋晟睿打擊近況正火燙，今天卻在4局上被牽制球打到頭部，雖然仍續戰到5局上，還敲出此戰第2支安打，但仍在5局下退場休息，根據球團回報，目前已經送往醫院進行治療。

兄弟今天在台南棒球場與統一獅隊交手，4局上宋晟睿敲出內野安打上壘，本季15次盜壘成功的他被嚴加看管，不料勝騎士牽制時不慎讓球打到宋晟睿的頭盔，一度倒在地上，兄弟總教練平野惠一也上場關切，但宋晟睿並未退場，還靠江坤宇的安打跑回分數。

宋晟睿甚至一路到5局上，又從勝騎士手中敲出安打，只不過5局下由岳政華接手中外野守備，宋晟睿退場休息，而岳政華則是繼續維繫本季全勤出賽。

兄弟球團透露：「宋晟睿在比賽四局上，因被牽制球擊中頭部，目前已送醫院急診做進一步的治療與觀察。」