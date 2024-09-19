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中職／謝銘祐獻唱一秒拉回復古祭 「哇咧獅」秀台語美好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊配合台南台語月系列活動，舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」活動，賽前由有台語金曲歌王謝銘祐獻唱。圖／統一獅隊提供
統一獅隊配合台南台語月系列活動，舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」活動，賽前由有台語金曲歌王謝銘祐獻唱。圖／統一獅隊提供

統一獅隊配合台南台語月系列活動，舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」活動，帶領球迷一同了解台語的美好，除了邀請金鐘女星鍾欣凌獻聲，以台語播報先發名單，賽前也有台語金曲歌王謝銘祐獻唱，「哇咧獅」一出更將球迷一秒拉回復古祭。

今天賽前謝銘祐演唱台語金曲三連發，第一首是獅迷耳熟能詳復古祭主題曲「哇咧獅」，球迷再度回到近十年前的復古祭；第二首則是「五條港邊」，歌詞提及台南美食及廟宇文化；第三首「下晡的ワルツ」，歌詞闡述悠閒的農間時光，以華爾滋曲風帶出台南在地風俗民情。

值得一提的是，謝銘祐及鍾欣凌在舞台劇《結婚!結昏?辦桌》中扮演分別扮演父親及女兒角色，今日因為活動有機會在台南棒球場「相聚」，謝銘祐更在賽前教導鍾欣凌球員名字該如何發音。

台南市文化局局長謝仕淵今日也蒞臨台南棒球場，他表示，感謝來參與「棒球哇咧獅」活動的球迷朋友，也很感謝能和統一獅合作，希望推廣台語能用生活化的方式，讓大家都能很自然地說台語。

今日謝銘祐及謝仕淵擔任開球嘉賓，搭配捕手林佳緯，一同為本場賽事開出好球，盼望藉由深耕台南許久的統一獅球隊宣揚台語之美，今日進場也憑票根贈送由統一獅萊恩繪製的限量「2024台南台語月Ｘ統一獅杯墊」。

統一獅近年來使用許多台語經典歌曲，像是桃花過渡、秋風夜雨、鑼聲若響等，改編其旋律作為應援曲或加油歌，讓球迷對於統一獅應援等曲目更加熟悉和琅琅上口，成為記憶點，也是獅隊應援文化之一。

除了台南台語月活動外，2024南吼音樂季大南吼10/5(六)下午四點半開唱-白鷺灣大草埔，邀請喜歡音樂的球迷們，也能一起共同參與。

統一獅隊配合台南台語月系列活動，舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」活動，台語金曲歌王謝銘祐（左二）、台南市文化局局長謝仕淵（右二）到場開球，搭配捕手林佳緯（中）。圖／統一獅隊提供
統一獅隊配合台南台語月系列活動，舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」活動，台語金曲歌王謝銘祐（左二）、台南市文化局局長謝仕淵（右二）到場開球，搭配捕手林佳緯（中）。圖／統一獅隊提供

林佳緯 棒球 統一獅

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