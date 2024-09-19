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中職／與「弟弟」胡智爲相會 鍾欣凌送嬰兒車當見面禮

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊配合9月台南台語月活動，於今日舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題活動，邀請金鐘女星鍾欣凌（左）開球，還特別與「弟弟」胡智爲（右）相認。圖／統一獅隊提供
統一獅隊配合9月台南台語月活動，於今日舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題活動，邀請金鐘女星鍾欣凌（左）開球，還特別與「弟弟」胡智爲（右）相認。圖／統一獅隊提供

統一獅隊配合9月台南台語月活動，於今日舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題活動，除了邀請演唱2013年復古祭主題曲「哇咧獅」的謝銘祐擔任賽前演唱嘉賓外，也邀請金鐘女星鍾欣凌開球，還特別準備嬰兒車給「弟弟」胡智爲

8月21日統一獅交手中信兄弟之戰中，胡智爲擔任先發投手，首局好球帶與主審認定不同，露出「滿臉問號」的有趣表情，網友發現撞臉飾演《我的婆婆怎麼那麼可愛》中一角的鍾欣凌，在網路上掀起熱烈討論。

獅隊也趁著台語月活動的機會，邀請鍾欣凌與胡智爲來場「姊弟」重逢，鍾欣凌表示，當時收到許多來自同事、朋友和記者的簡訊，看到網友將兩位一模一樣角度合成的相片，她馬上笑出來，直呼「太像了！」

兩人今天重現經典表情，鍾欣凌更準備嬰兒車贈送給即將當爸的「弟弟」胡智爲，胡智爲則贈送實戰手套作為回禮，她說：「我覺得來見面，尤其是來認『弟弟』，應該要送個禮，所以特別請在做嬰兒用品的友人準備嬰兒車。」

鍾欣凌更開玩笑地表示，幸好雙方都已嫁娶，不然可能不會是「認親」，會因為「夫妻臉」變成「相親」。

鍾欣凌收到邀請時就得知要用台語播報， 雖然台語問候沒問題，但沒料到要用台語唸出選手名字，「幸好有台語大師謝銘祐在這裡協助，因為名字讀音跟平時日常溝通用的音可能不同，但我很會用台語點餐。」

鍾欣凌因為拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛》的關係，對於台南並不陌生，原先預計賽後要去吃沙茶爐，但礙於小孩明天仍須上課便作罷。她說：「台南的食物很好吃，結合現代跟傳統的事物，十分有特色，交通設計十分方便，台南人也很親切。」

統一獅隊配合9月台南台語月活動，於今日舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題活動，邀請金鐘女星鍾欣凌（中）開球，還特別與「弟弟」胡智爲（右）相認。圖／統一獅隊提供
統一獅隊配合9月台南台語月活動，於今日舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題活動，邀請金鐘女星鍾欣凌（中）開球，還特別與「弟弟」胡智爲（右）相認。圖／統一獅隊提供
統一獅隊配合9月台南台語月活動，於今日舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題活動，邀請金鐘女星鍾欣凌（左二）開球，還特別與「弟弟」胡智爲（右二）相認。圖／統一獅隊提供
統一獅隊配合9月台南台語月活動，於今日舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題活動，邀請金鐘女星鍾欣凌（左二）開球，還特別與「弟弟」胡智爲（右二）相認。圖／統一獅隊提供
統一獅隊配合9月台南台語月活動，於今日舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題活動，邀請金鐘女星鍾欣凌（左）開球，還特別與「弟弟」胡智爲（右）相認。圖／統一獅隊提供
統一獅隊配合9月台南台語月活動，於今日舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題活動，邀請金鐘女星鍾欣凌（左）開球，還特別與「弟弟」胡智爲（右）相認。圖／統一獅隊提供

中信兄弟 統一獅 胡智爲

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