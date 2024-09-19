中職／五月天演唱規定引熱議 兄弟球團澄清：未禁止拍攝

中信兄弟隊9月21日為周思齊舉辦的引退活動，賽後「天團」五月天蒞臨演唱，然而近日媒體報導將限制觀眾席拍攝，引發熱議，中信兄弟球團今天發表聲明澄清，並未禁止，但也請球迷及觀眾遵守相關著作權法規定。

兄弟21日在台北大巨蛋的賽事結束後，五月天將在場中獻唱，期間禁止媒體拍攝、採訪，不過針對球迷的規範引發討論，兄弟球團今日表示：「球團並未禁止球迷及觀眾朋友拍攝球賽、引退活動以及賽後演出。」

不過無論是比賽期間或是賽後演唱的拍攝，球團也指出：「請球迷及觀眾朋友遵守著作權法第22條，切勿任意重製球賽、引退活動及賽後演出，並禁止即時或遞延直播、轉播或類似行為。」

而賽後演唱內容，球團也表示，為保留現場演出精彩呈現，歌曲與展演編排不便多作透露，不過完整內容將於中信兄弟及相信音樂的YouTube播出。

中信兄弟球團完整公告如下：

感謝各方的關心與熱情，共同締造了大巨蛋首次滿座的紀錄，為中信兄弟球團將於本週末(9/21-9/22)於臺北大巨蛋盛大舉行The Last Together 周思齊引退主題週活動，寫下更多光榮紀錄與回憶。

中信兄弟球團歡迎球迷及觀眾朋友，在原購票座位拍攝參與主題周活動體驗，與全場球迷及觀眾朋友紀錄回憶。中信兄弟球團並未禁止球迷及觀眾朋友拍攝球賽、引退活動以及賽後演出，請球迷及觀眾朋友遵守著作權法第22條，切勿任意重製球賽、引退活動及賽後演出，並禁止即時或遞延直播、轉播或類似行為。

為維持全場球迷及觀眾朋友的良好觀賽及活動體驗，聯盟及中信兄弟球團呼籲球迷及觀眾朋友，應遵守聯盟規範，避免干擾比賽及表演活動進行：

• 禁止觀眾攜帶300mm及以上規格之望遠鏡頭入場以外，但不對其他任何照相器材予以設限

• 比賽及活動進行中，請不要使用閃光燈與任何發光裝置拍照，避免影響場上選手視線及周遭球迷及觀眾朋友觀賞體驗。

關於9/21五月天賽後演出內容，為保留現場演出之精彩呈現，歌曲與展演編排暫不便多做透露，為不錯失演出的內容完整，將於演出後會於中信兄弟Youtube及相信音樂Youtube完整播出，相關消息與規範請依照官方公告為準。

一切演出安排皆是為了致敬周思齊選手在中華職棒的重要地位做編排，敬邀各位球迷及觀眾朋友現場享受精彩的演出。