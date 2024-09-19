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韓職／起亞虎20歲的怪物新星拚40-40 未來想挑戰大聯盟

台灣醒報／ 台北報導
韓職最狂新星三壘手金倒永，本季挑戰著40轟、40盜的本土選手紀錄。 截圖自起亞虎粉絲團
韓職最狂新星三壘手金倒永，本季挑戰著40轟、40盜的本土選手紀錄。 截圖自起亞虎粉絲團

韓國職棒出現未來不可不防的潛力巨星！

韓國年僅20歲的三壘手金倒永今年挑戰韓職本土第一位40轟、40盜壘的選手，季賽還有7場的情況下，金倒永已累積37轟、39盜，成為史上第9位30-30的選手、是最年輕達標者，被視為今年MVP的熱門人選。才職棒第3年的金倒永說，夢想一直隨著達標、而繼續推高，將來他夢想挑戰MLB

韓職超新星

今年MLB美國職棒有日籍球星大谷翔平在挑戰50-50（50發全壘打與盜壘），韓國職棒也出現怪物新人挑戰首位40-40的本土紀錄。韓媒《京鄉新聞》報導，效力於起亞虎的20歲三壘手金倒永本季已經繳出37轟、39盜，加入韓職30-30俱樂部（第9位，也是最年輕的達標者），如今在季賽還有7場的情況下，即將挑戰40-40，前一位達成者是2015年的洋砲塔姆斯。

金倒永是起亞虎的2022年首輪指名（地域選秀），被寄與厚望的年輕三壘手，他首年進聯盟還稍嫌稚嫩，但連年進化，第2個賽季就繳出3成打擊率、4成5的長打率，以及25次盜壘成功；本賽季更進化，至今近3成5打擊率、4成上壘率、近6成5長打率，攻擊指數超過1。

除了全壘打與盜壘之外，金倒永的攻擊火力相當全面，起亞虎能夠穩居龍頭也與他的MVP級表現密不可分，起亞早早確定季後賽優勢種子後，也更有空間讓金倒永挑戰紀錄，主帥李杋浩表示，接下來全力協助子弟兵拼紀錄，會讓他棒次前調，盡量打一、二棒。

未來要拼MLB

收下七月單月MVP的金倒永，更在該月23日創造另一項神奇紀錄，他面對NC恐龍的比賽中，首局打出一壘安打、第三局敲出二壘安打、第五局擊出三壘安打、第六局以全壘打達標「完全打擊」，更恰好是依序達成，前一位「依序完全打擊」的要追溯到1996年的大前輩金應國。

據韓媒《ISPLUS》報導，金倒永的夢想隨著能力越強、越敢夢，他加盟球隊後，第一個夢想是成為當家5號（5號不僅是背號，也代表著先發三壘手的含義），現在他正是身披5號、主力三壘手的身份，挑戰第2個夢想：奪冠，而最終的夢想是挑戰棒球最高殿堂：MLB。

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