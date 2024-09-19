中職／悍將全年領先雄鷹6場 力拚不重現31年前三商虎慘案

富邦悍將隊下半季暫居爐主，今天起要與台鋼雄鷹隊展開2連戰，悍將本季還剩13場例行賽，如果戰績持續低迷，可能重現1993年三商虎隊全年戰績最差，輸給新球隊俊國熊和時報鷹隊的慘況。

悍將季中選秀會前2輪獲得張育成和張奕2名旅外即戰力，7月底在台北大巨蛋3連戰橫掃雄鷹，登上下半季龍頭寶座。不過悍將8月繳出10勝23敗慘淡戰績，目前下半季落後雄鷹1場勝差，位居墊底。

悍將9月5日不敵味全龍隊吞下6連敗後，全年勝差只領先雄鷹2場，接下來9戰6勝，又把勝差拉開到6場。今天悍將在嘉義棒球場與雄鷹交手；明天移師澄清湖，是本季兩隊最後一次交手。

中職新軍首次打例行賽幾乎都墊底，包含1997年和信鯨、2003年第一金剛與誠泰太陽、2021年味全龍。例外是1993年三商虎，當年新軍俊國熊和時報鷹擁有巴塞隆納奧運銀牌選手加入，俊國熊排名第4，時報鷹第5，三商虎墊底。