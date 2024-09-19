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棒球／世界排名中華隊升上第二 日本穩居第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界棒壘球總會（WBSC）今天更新男子世界棒球排名，中華隊上升一名到第二。 截圖自WBSC官方X
世界棒壘球總會（WBSC）今天更新男子世界棒球排名，中華隊上升一名到第二。 截圖自WBSC官方X

世界棒壘球總會（WBSC）今天更新男子世界棒球排名，中華隊上升一名，與墨西哥隊同樣以4118分並列第二，拿下U23世界盃冠軍的日本隊依舊穩居第一。

WBSC在U23世界盃結束後更新排名，日本隊奪冠之後，在U15、U18、世界12強棒球賽、世界棒球經典賽以及東京奧運都拿下第一，在國際賽事不斷稱霸，唯一僅缺U12世界盃冠軍。

中華隊則是繼2022年後再次重返第二，在今年U18亞洲棒球錦標賽拿下冠軍，進帳100分積分外，U23世界盃第8名也有256分，加上先前U15世界盃季軍的335分，積分追上了墨西哥隊。

而首次參加U23世界盃就拿下第四名的中國大陸隊，則是獲得453分積分，排名也一口氣上升4位、來到第20名，這是自2021年第19名以來的最佳排名，隊史最佳則是2021年的18名。

中華隊 棒球

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