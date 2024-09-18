中職／7勝0敗的後勁挑戰「不敗」紀錄 對悍將看打線援護

台鋼雄鷹隊先發投手後勁明天要登板面對富邦悍將隊，開季至今7勝0敗的他，有機會挑戰一項高懸中職34年的紀錄，只要再拿下1勝且到球季末都沒再輸球，就能追平1991年陽介仁的8勝0敗戰績。

過去3年效力樂天桃猿隊的豪勁換了後勁的名字轉戰雄鷹隊，定位也從後援變先發，本季出賽11場有10場都是優質先發，66.1局投球，防禦率2.17、被上壘率1.18，至今未嘗敗績。

能夠高效率拿下勝投，後勁除了自己投得好，還有「愛後勁」打線幫忙，在他投球時的援護率（投手在場上投球時，隊友打下的每9局平均分數）高達7.06，相比防禦率自然是贏面較高。

後勁的援護率在雄鷹陣中排名先發投手第一高，第二名是伍祐城的5.84，而洋將之間比較的話，哈瑪星是5.07、鳥松4.44、小野寺賢人3.02、笠原祥太郎2.65，都跟後勁有一段差距。

中職史上單季最多勝0敗的投手紀錄，就是1991年味全龍隊的陽介仁，當時他19場出賽有12場先發、7場後援，4度投出完投有3次完封，取得8勝0敗，後勁明天就有機會追平，就看到球季結束時表現如何。

不過悍將隊明天推出羅戈強勢先發，他在本季累積9勝3敗、防禦率1.97，其中對戰台鋼雄鷹隊時更是3勝0敗、防禦率1.10。