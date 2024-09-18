中職／傳奇洋將祝福周思齊引退 養父鐵：一定要好好照顧下一個世代

本周末中信兄弟將在大巨蛋舉行周思齊的引退系列賽，目前9月21日首戰3萬8千張門票在天團五月天加持下已全數完售。而過往曾與周董一同奮戰的傳奇球星們近期也都紛紛錄影獻上祝福，今天周思齊在個人粉絲專頁上現身的便是過往兄弟項時期的日籍強投養父鐵。

雖然未曾與周董在場上對決或者出賽過，但養父鐵曾在2001與2006年來台披上黃衫獻技，也曾在2014年底至2015年擔任中信兄弟的教練職，與周董也有過不少互動。目前養父鐵在日本成立了棒球學校，幫助不少小球員提升球技，甚至挑戰更高殿堂，而他也錄影獻上祝福，期盼周董在退役後也能為下一代的選手做出貢獻。

養父鐵在影片中說道：「19年這麼長的職棒生涯，如今即將投入棒球以外的世界，一定要讓台灣的職棒、日本的職棒能夠共同成長，照顧下一個世代的小朋友，希望你能以教練身份，努力培養下一位棒球好手。」也分享了自己在退休後與周董的談話：「你曾對我說『前輩，這就是野球人生啊』，確實這就是野球人生沒錯啊，往後也將為了各位小朋友們，再去貢獻更多事情，如果有什麼事情需要我，就跟我說，無論何時我都可以去台灣幫忙。」

不只養父鐵，今天粉絲專頁也貼出了曾在2010年幫助兄弟象奪冠的洋將麥格倫，影片中他也很有誠意地換上當時封王的球衣，提及了周董當年冠軍戰的關鍵全壘打：「我們有如派對一樣地慶祝勝利。祝福你在下一段新的旅程中順利。」