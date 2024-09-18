中職／姊弟相認！鍾欣凌19日為獅隊開球 尋找胡智爲
2024台南台語月「台語起磅(khí-pōng)！」就在9月熱鬧展開，明天統一獅隊主場賽事更邀請鍾欣凌到場開球，並擔任賽前先發名單播報人員，將首度與胡智爲「姊弟相認」。
統一獅隊「台語起磅(khí-pōng)！」從本周起陸續推出「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入台南舊光景」、「棒球哇咧獅」等五大系列。
其中棒球哇咧獅活動將在9月19日台南棒球場熱鬧展開，當日賽事對戰傳統勁旅中信兄弟，精彩象獅大戰邀請台南鄉親朋友一起進場，感受豐富好玩台語主題活動。
19日當天賽前特別邀請台語金曲歌王謝銘祐開唱，賽前將帶來一首又一首好聽台語歌曲，其中也包括 2013年由謝銘祐老師為獅隊創作「哇咧獅」歌曲，就在今年統一獅隊史35週年，帶大家一起來重新感受台語歌曲的魅力。
明日賽前先發名單播報也特別邀請鍾欣凌擔任，帶給球迷不一樣的台語體驗，日前鍾欣凌與胡智爲撞臉話題引起網路話題討論，明日胡智爲將與鍾欣凌首度相見歡，進行姊弟相認並擔任開球嘉賓。
今年2024台南台語月，統一獅行銷結合在地活動，特別推出「9.19棒球哇咧獅台語攏ê通」，本次活動主視覺延伸「台語起磅(khí-pōng)！」結合「哇咧獅」，由萊恩吉祥物塗鴉創作，充滿在地文創風格，本次主題系列活動，也特別準備「2024台南台語月Ｘ統一獅杯墊」，每組四款，凡9.19持當日賽事進場前4000位球迷朋友均可獲得一份，數量有限換完為止。
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