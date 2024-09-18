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中職／周思齊引退再聚首 誠泰OB、兄弟OB一齊話當年

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
The Last Together周思齊引退主題週，誠泰OB、兄弟OB賽前一齊話當年。圖／中信兄弟隊提供
The Last Together周思齊引退主題週，誠泰OB、兄弟OB賽前一齊話當年。圖／中信兄弟隊提供

「周董」周思齊的職棒選手生涯20年最後倒數，9月21日、22日老朋友們將一「齊」話當年，誠泰OB、兄弟OB賽前將在一、三壘側應援舞台上，與周思齊一起分享當年用汗水和淚水全力奮戰的熱血時刻。

周思齊這20年來身經百戰，不斷突破自我、締造個人紀錄，經歷過黑暗時期、也參與過連霸黃潮，始終如一的是周思齊對棒球的初衷與熱愛。

9月21日誠泰球迷們歡迎搭上中職時光機，「大胖」鄭景益、「雙毒牙打線」黃高俊及楊睿智、「誠泰三本柱」許竹見、「快槍俠」張賢智以及李明進，將一齊在賽前回憶，完成當年沒能好好道別的遺憾。

9月22日金代象回歸！經歷過兄弟象第一次三連霸的創隊元老吳俊達、「棒球先生」李居明、「假日飛刀手」陳義信、二代象三連霸黃金內野手王金勇、「小飛機」陳冠任、跟著思齊一齊從誠泰到兄弟的好室友黃泰龍以及朱偉民，也將一齊回憶光輝的兄弟精神。

21日、22日「The Last Together周思齊引退主題週」，twitch中信兄弟官方頻道也將進行賽前活動直播，邀請老朋友們一齊回到球場，陪伴周思齊選手走完最後一哩職棒選手之路。

【𝟵/𝟮𝟭(六) 誠泰球員分享會】

・第1場｜16:00～16:15

三壘側：鄭景益 / 黃高俊 / 楊睿智

・第2場｜16:15～16:30

一壘側：許竹見 / 李明進 / 張賢智

【𝟵/𝟮𝟮(日) 兄弟球員分享會】

・第1場｜16:00～16:15

一壘側：陳冠任 / 王金勇 / 黃泰龍

・第2場｜16:15～16:30

三壘側：陳義信 / 李居明 / 吳俊達 / 朱偉銘

周思齊 李居明 棒球

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