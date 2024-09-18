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中職／潘威倫引退大巨蛋登板 大支賽前演唱助陣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2024年Du My Best 潘威倫引退系列活動，9月28日台北大巨蛋潘威倫先發場次，饒舌校長大支Dwagie賽前開唱。圖／統一獅隊提供
2024年Du My Best 潘威倫引退系列活動，9月28日台北大巨蛋潘威倫先發場次，饒舌校長大支Dwagie賽前開唱。圖／統一獅隊提供

潘威倫、大支分別是職棒、饒舌音樂頂尖級人物，兩人外型相像總是常常讓民眾認錯，也成為一個趣聞，並串起兩人之間的友誼，統一獅隊今年將為潘威倫舉辦引退活動，其中9月28日大巨蛋場次，特別邀請大支賽前演唱、獻上祝福。

2016年統一獅草地音樂會，首次邀請饒舌校長大支擔任嘉賓，那次也是潘威倫與大支第一次正式相遇，從過去網路長相似話題到本尊見面，彼此感覺特別有趣，也開啟了兩個人之間的好友誼，平常因為在不同領域工作中，但也會透過訊息聯繫關心聊棒球、聊生活，

2018年，大支Dwagie盛情邀約潘威倫一起參與音樂創作，發行【台南/Tainan】feat.潘威倫/DuDuPan，也是潘威倫生涯首次參與音樂發行，其中拍攝ＭＶ過程中，休息過程中閒聊有關棒球技術討論，嘟嘟也親自教導各種球路的握法。

2024年Du My Best 潘威倫引退系列活動，9月28日台北大巨蛋潘威倫先發場次，球隊特別邀請饒舌校長大支Dwagie賽前開唱，用歌聲為潘威倫引退獻上祝福。

大支Dwagie表示：「嘟嘟是台灣棒球投手指標性人物，各項紀錄都是頂尖榮耀，尤其在中華隊也被球迷稱為護國神嘟，能夠參與潘威倫引退賽站在台北大巨蛋開唱，對於自己是一件很有意義的事情，而身為臺南人支持台南職業球隊統一獅，獲得邀約當然義不容辭，希望透過音樂傳遞台灣人愛棒球的熱情。」

棒球 潘威倫 統一獅

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