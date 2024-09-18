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韓職／韓媒報導李珠珢可能來台消息 韓粉攻擊台灣球迷為「肥宅」

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。 中央社
李珠珢。 中央社

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢因洗腦「三振舞」在台韓獲得極大關注，許多南韓藝人都在綜藝節目或社群媒體爭相模仿舞蹈動作，形成一股風潮，李珠珢是否會來台發展，也成為熱門話題。

YouTube頻道「韓妹tv」指出，有中職球隊希望李珠珢來台發展的消息，成為南韓新聞頭條，每天都有相關報導。這消息引發南韓球迷憤怒和反擊，甚至學習中文在網路上攻擊台灣，稱台灣球迷為「肥宅」，用詞非常不堪。

影片中提到，這種極端反應顯示南韓球迷對失去李珠珢的焦慮感，因李珠珢不只是啦啦隊員，更代表南韓棒球文化偶像，她的離開代表南韓失去一位引領棒球文化的明星。

不過許多普通南韓民眾對李珠珢的去留持祝福態度，因為台灣工作環境與南韓相比更自由寬鬆，很多南韓人看見他在台灣受歡迎的程度，也希望他擺脫目前環境，去更適合自己的地方發展，不論她最終是否會留在南韓，都會尊重她的選擇。

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