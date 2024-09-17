中職／古林睿煬好投笑納第10勝 陳重羽開轟4打點奪MVP

中職統一7-ELEVEn獅隊今天靠著投手古林睿煬6局失2分優質先發，陳重羽開轟單場2安4打點，獅隊終場以9比2擊敗樂天桃猿隊、奪下近期4連勝，陳重羽獲選MVP。

獅隊今天在主場台南棒球場迎戰桃猿隊，獅隊派出陣中最穩定的本土投手古林睿煬先發，古林睿煬1局上1人出局後被敲出2支安打，接著連飆2K，沒讓桃猿隊延續攻勢。

古林睿煬2、3局也都有被敲出安打，但力守不失分，4局上兩人出局後被馮健庭、馬傑森、宋嘉翔接連敲出安打失掉2分，但沒有擴大失分危機。

獅隊今天2局下就有攻勢，1人出局後陳聖平敲安，陳重羽敲出滾地球靠著失誤上壘，2人出後邱智呈二壘打、一棒送回2分，陳傑憲安打送回第3分。

陳重羽獲選MVP。圖／統一獅隊提供

獅隊3局下攻勢再起，林安可選到保送、蘇智傑敲安，2人出局後陳重羽開轟，3分砲幫助球隊拉大領先差距。

獅隊5局下1人出局後林培緯、陳聖平、陳重羽接連安打添分，林泓弦、邱智呈也都敲出帶有打點的安打，單局再拿3分，順利搶下勝利。

古林睿煬今天總計用95球投6局，被敲出8支安打，投出8次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，奪下個人本季第10勝。

捕手陳重羽今天2局下靠著失誤上壘、3局下開轟、5局下再敲安，4打數敲出2支安打，貢獻4分打點，個人本季第2轟出爐，獲選單場MVP。