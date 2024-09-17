中職／曹祐齊術後首先發大巨蛋奪勝 葉總：多了可期待投手

中職味全龍隊投手曹祐齊術後一軍首場先發，今天5局失1分率隊搶勝、獲選MVP，總教練葉君璋說，又多了一個期待的好投手。復出首戰先發就在大巨蛋，曹祐齊直呼：「很幸褔。」

21歲投手曹祐齊是龍隊2021年選秀第2輪指名好手，是備受球隊期待戰力，去年10月動刀清除右手肘骨刺，原本預計今年3月就可以開始復健賽，但復健進度有延後，直到6月才開始二軍出賽，8月21日回到一軍中繼出賽，今天在台北大巨蛋是術後首場先發出賽。

曹祐齊今天對台鋼雄鷹隊投5局被敲出3支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，率隊以11比1搶勝，奪下個人本季首勝、獲選單場MVP。

龍隊總教練葉君璋表示，曹祐齊術後回歸，本來就要很小心使用，一軍張力也比較高，但他從回一軍中繼到今天先發出賽，看得出狀況越來越好，「這代表我們又多了一個可以期待的好投手。」

龍隊另外一名本土投手徐若熙本季僅剩1場先發出賽額度，葉君璋表示，曹祐齊本來就是球隊設定的先發投手，徐若熙沒辦法投之後，應該就是曹祐齊頂替先發。

曹祐齊拿下本季首場勝投並獲選單場MVP。圖中央社提供

曹祐齊表示，今天先發的感覺比前幾場還緊張，中繼從被叫到名字到上場約10分鐘，但從知道今天要先發一路準備到賽前，時間越久越緊張，感謝隊友前半段就幫忙打下很多分數，投起來也比較輕鬆。

曹祐齊表示，賽前教練團雖然沒有特別講設定的局數和用球數，但也知道接下來球隊賽程很密集，希望一個一個出局數抓，不要太早就退場。

術後復出首戰就是台北大巨蛋初體驗，曹祐齊直言滿幸福的，可以有這麼好的球場，平常投球很熱，都要想辦法找冷氣吹，在大巨蛋投球怕身體冷得太快，還要找溫暖的地方。