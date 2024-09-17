中職／張育成致勝兩分砲 兄弟投手5度「丟人」平聯盟紀錄

中信兄弟隊投手今天演繹物理性丟人，全場5顆觸身球，追平聯盟紀錄，頻挨球吻的富邦悍將隊在第3局靠張育成的兩分砲打開氣勢，終場以5：2擊敗兄弟。

兄弟首局就有意外場面，先發投手徐基麟投4人次就出現3次四死球保送，連續對張育成、申皓瑋投出觸身球後，因手肘不適提前退場；接手的魏碩成則是一登板就砸到張進德，兄弟投手連3打席投出觸身球，寫下史上第二例，而悍將單局3次觸身球、1次四壞球卻1分未得，為史上首見。

悍將首局糗中「滿壘計」，但還是很快就讓兄弟失血，第3局池恩齊再挨觸身球上壘，張育成補上兩分砲、本季第8轟出爐。

悍將第5局連4棒敲出安打，李宗賢的安打先挹注1分打點，後續張育成也敲安上壘，並靠暴投進壘，申皓瑋的安打再攻下2分，悍將擴大為5：0領先。

藍力先發5.2局被敲7安打，力守只失1分，拿下第3勝。

兄弟蔡齊哲第7局再對申皓瑋投出觸身球，追平單隊單場最多觸身球紀錄，過去共出現4次，最近一次為2017年8月3日統一獅隊，該役洋投泰倫斯投出2顆觸身球、賴泊凱2球以及林岳平1球。