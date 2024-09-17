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中職／曹祐齊大巨蛋投球找「溫暖」 曝葉總的甜蜜殺氣

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手曹祐齊投5局失1分奪勝，獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
味全龍隊投手曹祐齊投5局失1分奪勝，獲選單場MVP。記者陳正興／攝影

味全龍隊投手曹祐齊去年10月進行骨刺清除手術，術後首度在一軍以先發投手之姿站上投手丘，總教練葉君璋賽前預設3局好投就好，結果他演出5局失1分，賽後笑曝來自葉總的「甜蜜殺氣」，叮囑他：「要我和打者對決，不然不到5局就要換下來。」

龍隊今天以11：1暴打台鋼雄鷹隊，給予先發投手曹祐齊滿滿的愛，曹祐齊投5局被敲3安打、失1分奪勝，並獲選單場MVP。

葉君璋表示，曹祐齊今天的表現算是非常完美，「比我想像還要進入狀況，受傷回來，一軍張力比較高，我本來想說可以投好3局就好，沒想到投了5局好球，也就是說我們又多了一個可以期待的好投手。」

曹祐齊透露，這一場比賽比初先發還要緊張，「大巨蛋，又很久沒在一軍投球。」本季前3場出賽都是中繼，他說中繼從接到指令到上場就10分鐘，先發準備時間較長，也越緊張，但感謝隊友早早就打了很多分數給他，讓他的心情也逐漸放鬆下來。

葉總賽前並未明確給他局數目標，曹祐齊說昨天碰到葉總，「他是說兩輪，也可能一輪，我沒有給自己設定要投幾局，但知道球隊接下來賽程密集，也不希望太早下來。」第四局龍隊的攻勢打了較久，葉總特地過去跟他講，「要我和打者對決，不然沒5局就會把你換下來。」

首度在大巨蛋登板，曹祐齊直言幸福，「台灣有這麼好的球場，現在天氣真的很熱，平常比賽是要去找有冷氣的地方，今天反而要找溫暖的地方，不然會太快冷掉。」此役弟弟曹祐寧到場觀戰，爸爸曹竣崵則因「龍TV」的轉播留在天母棒球場，至於媽媽傅姿伶，曹祐齊爆料說媽媽不敢看他的比賽，「我跟她說，你可以來聽黃小琥，她還開玩笑說等我投完再慢慢出門來聽演唱會。」

味全龍隊投手曹祐齊投5局失1分奪勝，獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
味全龍隊投手曹祐齊投5局失1分奪勝，獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
味全龍隊投手曹祐齊投5局失1分奪勝，獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
味全龍隊投手曹祐齊投5局失1分奪勝，獲選單場MVP。記者陳正興／攝影

曹祐齊 葉君璋

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