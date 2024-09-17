中職／昨天10局0分、今天暴打11分 葉總：可以退2分去上一場嗎？

昨天打了10局1分未得，味全龍隊今天把怨氣出在台鋼雄鷹隊身上，以11：1輾壓對手，兩天兩樣情的打線火力，讓總教練葉君璋賽後也忍不住開玩笑說：「可以退2分去上一場嗎？」

雄鷹由楊達翔先發，只撐2.2局被打爆，被敲7安打、失7分（責失5分），第3局被打了10人次，不僅龍隊安打連發，自家守備也沒幫上忙，游擊手曾子祐的轉傳發生失誤，中外野手陳文杰也有判斷上的瑕疵，讓龍隊狂灌5分大局。

龍隊第4局又是一波猛攻，進帳4分，擴大為11：1領先，給予曹祐齊滿滿的愛。

本季首度在一軍先發的曹祐齊，投5局被敲3安打、失1分，第3局被首位打者陳文杰敲出安打，保送魔鷹，王柏融補上適時安打攻下1分。龍隊牛棚由王維中、呂詠臻、吳君奕、林子昱各把關1局無失分。