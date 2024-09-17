聽新聞
0:00 / 0:00
中職／昨天10局0分、今天暴打11分 葉總：可以退2分去上一場嗎？
昨天打了10局1分未得，味全龍隊今天把怨氣出在台鋼雄鷹隊身上，以11：1輾壓對手，兩天兩樣情的打線火力，讓總教練葉君璋賽後也忍不住開玩笑說：「可以退2分去上一場嗎？」
雄鷹由楊達翔先發，只撐2.2局被打爆，被敲7安打、失7分（責失5分），第3局被打了10人次，不僅龍隊安打連發，自家守備也沒幫上忙，游擊手曾子祐的轉傳發生失誤，中外野手陳文杰也有判斷上的瑕疵，讓龍隊狂灌5分大局。
龍隊第4局又是一波猛攻，進帳4分，擴大為11：1領先，給予曹祐齊滿滿的愛。
本季首度在一軍先發的曹祐齊，投5局被敲3安打、失1分，第3局被首位打者陳文杰敲出安打，保送魔鷹，王柏融補上適時安打攻下1分。龍隊牛棚由王維中、呂詠臻、吳君奕、林子昱各把關1局無失分。
賽後談到兩天落差極大的火力，葉君璋也笑說：「可以退兩分去上一場嗎？」他說棒球就是這樣，「有時候需要1分，10局、20局都打不到，有時1局就得很多分，但今天不管在各方面選手都表現很好，希望在接下來的比賽都可以保持這樣的狀態。」龍隊仍有追逐下半季冠軍的機會，葉總對此回應：「還是打好每場比賽，讓來看球的球迷有美好回憶，算是重要的事。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言