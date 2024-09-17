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中職／周思齊引退賽龍派鋼龍先發 葉總肯定艾璞樂表現

中央社／ 台北17日電

中職味全龍隊21、22日在台北大巨蛋與中信兄弟比賽，為兄弟野手周思齊引退賽，龍隊總教練葉君璋說，21日預計派投手鋼龍先發。至於洋投艾璞樂先發援護率低，葉君璋則說職棒就是如此。

龍隊14日起在台北大巨蛋連排4場主場賽事，接下來21、22日再回到台北大巨蛋比賽為客隊與中信兄弟交手，當週也是兄弟隊周思齊的引退活動週。

龍隊總教練葉君璋今天賽前被問起21日先發投手安排表示，預計讓洋投鋼龍（Drew Gagnon）回一軍先發，洋投伍鐸（Bryan Woodall）下二軍，洋投艾璞樂（Tyler Eppler）會繼續留在先發輪值中。

艾璞樂昨天對中信兄弟比賽，先發投8局僅被敲出3支安打、無失分，但等不到火力支援、無關勝敗，目前本季一軍有14場優質先發，戰績9勝11敗，先發得分援護率僅2.68，對此葉君璋笑說，職棒比賽就是這樣。

葉君璋提到，龍隊今年滿多比賽都有類似情形，尤其是上半季，比賽就是這樣，有時候投手投得不錯，但打者打不出來，有時候一場比賽可以拿很多分，有時候又1分難得。

葉君璋肯定艾璞樂的表現，認為艾璞樂只要上場投大概就是這樣穩定的表現，投出讓球隊有機會贏球的內容，每場比賽都有盡力做好、這滿重要的。

中信兄弟 周思齊 葉君璋

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