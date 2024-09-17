中職／徐基麟手肘不適傷退 兄弟連3打席觸身悍將史上第二次

中信兄弟隊投手徐基麟面對富邦悍將隊先發，投4人次出現3次四死球保送，隨即退場，球團回報傷情，徐基麟因投球時突然感到右手肘不適，目前先下場冰敷觀察，並安排後續治療。

徐基麟今天擔綱先發投手，開賽先對周佳樂投出四壞球保送，解決池恩齊後，再對張育成、申皓瑋都投出觸身球，面對4人次只解決1人，另靠牽制在壘間抓到1個出局數，留下0.2局投球、3次四死球保送後就傷退。

兄弟換上魏碩成接手，結果面對的第一個打者，又對張進德投出觸身球，形成連3打席觸身球，寫下中職史上第二次。

中職史上過去僅發生過一次連3打席觸身球，為1996年5月16日三商虎、統一獅之戰第4局，三商洋投克力連續對獅隊打者羅偉、羅國璋、賀亮德投出觸身球保送。