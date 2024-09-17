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中職／曾患失憶症的手傳出聯盟第一阻殺 陳文杰準度有感升級
曾患投球失憶的右手，傳出本季聯盟排名第一的9次助殺，台鋼雄鷹隊外野手陳文杰聽聞這項數據也驚訝，春訓時的準度訓練，有反映到比賽場上，一次次成功阻殺累積下來，「覺得既然自己做得到，希望可以保持下去、一直進步下去。」
陳文杰過去單季最多助殺為2020年的4次，球迷間有「弱肩」評價，但他本人曾在領取金手套外野手時受訪自評是有臂力、比較欠缺準度；陳文杰本季全面蛻變，至今天賽前，9次外野助殺排名聯盟第一，還優於味全龍隊郭天信（8次）。
陳文杰一聽詫異，他認為這可能是因為大家碰到郭天信接球，對他會有防備、比較不敢跑，「天信是真的阻殺好的選手，真的很準，每次看都覺得怎麼可以。」
談到暴漲的助殺數，陳文杰也說最大差異在準度，「今年春訓時，甘霖教練（外野教練黃甘霖）有個練習是針對準度的，每天都有這個練習，我覺得是慢慢累積的，包括過去在兄弟的訓練，今年在比賽中有反映到準度上。」
陳文杰左、右手都能投球，高一時右投能投到140公里，但後來因投球失憶症所苦，對於他後來在外野的傳球準度也多少有影響，在兄弟時曾一度嘗試改用左手。陳文杰回想當時，大概試了一個月，但肌力實在跟不上，很快就改回右手傳球，而今年春訓的訓練，讓他在傳球準度上有感提升。
他表示，今年前幾次抓到時，就感覺還不錯，後來去看數據才知道已有新高的9次助殺，「自己嚇到，也覺得滿開心，但希望自己可以在各方面都持續有進步。」
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