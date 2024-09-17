中職／劉俊緯U23對荷蘭開轟最振奮 透露拉肚子瘦3公斤

中職味全龍隊野手劉俊緯結束U23世界盃棒球賽今天隨隊一軍，劉俊緯透露賽會期間吃大會餐點拉肚子瘦3公斤，此次比賽敲出2轟，對荷蘭開轟最振奮，「很想要幫助國家贏球。」

龍隊野手劉俊緯今天過20歲生日，先前赴中國大陸代表台灣參加U23世界盃棒球賽也有不錯表現，對荷蘭、南非比賽都有開轟，總計8場先發出賽，共25打數敲出7支安打，貢獻4分打點，打擊率2成80。

劉俊緯昨天返台，今天隨隊一軍到台北大巨蛋變得更瘦，他透露U23賽會期間瘦了約3公斤，到中國大陸比賽大會表示，外食可能有瘦肉精、興奮劑問題擔心影響藥檢，所以三餐都只能吃大會飯店供餐，東西不會難吃，但滿鹹的，代表隊中滿多人都吃到一直拉肚子。

談起此次賽會表現，劉俊緯直言收穫很多，每個國家的選手都很厲害，投手、打擊都有一定水準，雖然這次成績沒有很好，但也看到、學到很多不一樣的東西。

劉俊緯自評表現中規中矩、不算特別好，但想要贏球的企圖心很強烈，預賽首戰對上陣中也有不少職棒球員的韓國隊，其實有贏的機會，不過可能第一場比賽大家比較放不開。

至於敲出2轟，劉俊緯表示，對荷蘭開轟特別振奮，荷蘭是預賽鎖定的目標，開賽投手群先掉了4分，對7局比賽來說算多，但不想放棄，那發全壘打雖然是陽春砲，還是有幫球隊找回氣勢的感覺。