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中職／呂偉晟轉戰吊車行 告別選手生涯「努力過就沒遺憾」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊呂偉晟。記者陳正興／攝影
味全龍隊呂偉晟。記者陳正興／攝影

今年6月宣布引退的味全龍隊投手呂偉晟，今天現身台北大巨蛋參與球迷會，他因腰傷決定卸下選手身分，雖有想念棒球的時候，但他說：「最起碼，我已經努力過了，沒有遺憾了。」

呂偉晟在今年6月23日台南棒球場登板面對林安可，投出保送，隨即退場，當時龍隊選手、教練都列隊迎接，包括總教練葉君璋上前鼓掌，才揭露他的離開消息，當天就是他的最後一戰。

味全龍隊呂偉晟(右)、董秉軒。記者陳正興／攝影
味全龍隊呂偉晟(右)、董秉軒。記者陳正興／攝影

呂偉晟今天透露，自己在高中時就有腰傷，嚴重時起床需要有人特別拉，2019年也曾遇到，但沒有那麼嚴重；今年開季前，身體狀況都很好，自己覺得「準備好了」，結果在開季前遇到肩膀傷勢，那時就覺得很挫折，季中雖有上一軍的機會，但很快又感到腰部的舊傷襲來，睡覺時躺下去、爬起床都需要老婆幫忙，選擇此時引退，也是希望可以擁有不受傷病影響的日常生活。

他說：「6月中時，覺得不如趁還年輕轉行，或許大家會覺得可惜，天份放在那裡卻要放棄，但我覺得思考好就好，沒有絕對的對與錯，心裡想好就好。」

回想最後一場登板，他不諱言心情很複雜，自己知道會是最後一個打席，但好的是生涯初登板在台南，最後一場也在台南，「在哪裡開始，在哪裡結束。」

味全龍隊呂偉晟(右)、董秉軒。記者陳正興／攝影
味全龍隊呂偉晟(右)、董秉軒。記者陳正興／攝影

呂偉晟在退役後到老婆家裡的吊車事業工作，他笑說工作環境突然多是很多年紀比自己大很多的人，「也有很多人說，你那麼高、身材那麼好，怎麼沒去運動。」他笑說：「我就說我以前是運動員。」

味全龍 林安可 棒球

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