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中職／曾子祐重返戰線 澄清想留一軍的面談「沒有撒嬌啦！」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊曾子祐。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊曾子祐。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋作客出戰，受傷缺賽一周的當家游擊手曾子祐重返先發打線，還原當天受傷狀況，他說直到交名單最後5分鐘，自己都還想試試看，但腳一落地的感覺就知道沒辦法。

年度新人王大熱門曾子祐10日在賽前練習時扭傷腳踝，上周5場比賽都缺席，但因本人想拚今天回歸戰線，洪一中「疼孫」同意讓他留在一軍，今天確定重返先發打線，擔任先發第二棒、游擊手；前一場觸身球未踏上一壘壘包「傷退」的魔鷹，則是第4棒、指定打擊正常出賽。

台鋼雄鷹隊曾子祐。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊曾子祐。記者陳正興／攝影

曾子祐透露當天受傷狀況，「當下離交名單還有20幾分鐘，趕快冰敷，剩5分鐘時要趕快確認可不可以上。」那時他坐著給防護員測試角度，「覺得喔！OK，可以喔！」但事情並沒有那麼順利，「一踩下來地板就沒辦法。」他當天直到比賽後段都還在測試腳的狀況，不肯輕易放棄出賽念頭，最終還是中斷全勤出賽，現在想起來還是忍不住噘嘴說：「就覺得很可惜。」

曾子祐接下來兩天就是完全養傷、趕快恢復，目標今天回到先發打線。對於總教練洪一中口中描述的爭取不下二軍場景，他澄清：「我沒有撒嬌啦！」他說自己只是跟洪總說，自己覺得不用休到10天，「我只有這樣講。」

台鋼雄鷹隊曾子祐。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊曾子祐。記者陳正興／攝影

台鋼雄鷹 曾子祐 洪一中

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