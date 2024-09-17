中職／想做能靠自己努力做到的事…董秉軒離開職棒坦言還有不捨
味全龍隊外野手董秉軒9月4日提出任意引退，今天與呂偉晟一起現身台北大巨蛋，在味全龍隊主場賽事出席球迷見面會，這是他卸下選手身分後首度現身吐露心聲，他坦言還是很愛棒球，但很多事情不是自己可以掌握，希望「做一件可以透過自己努力做到的事」。
董秉軒透露，產生離開這個念頭，大約已有4、5個月，「我自己會覺得，給自己很多機會，但很多事情不是自己可以掌握，想要先跳脫這個環境，去做一件事是自己可以掌握，可以透過自己努力去做到的。」
曾闖蕩過中職，董秉軒說感謝在這裡，讓大家認識自己，現在確實還有捨不得的心情，「一定還是愛棒球，還是很喜歡這個運動。」他笑說，剛剛來到球場，看到隊友都在練習，「當下很想跟著下去練。」
他在離開龍隊後轉職健身教練，主要是一對一指導，還在打球時就對訓練很感興趣，「可能因為自己是職業運動員，本來就對這個比較了解。」他說難處在於以前是被教，現在是要教人，還在學著如何表達。受訪途中不忘工商，他笑說：「希望需要健身的人來找我。」
被問到重返賽場的可能性，董秉軒回應，「我沒有把話說死，但現在說決定，希望是往好的方向走。」
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