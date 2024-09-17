中職／徐若熙迎本季最後一次先發 葉總：天母主場平日

中職味全龍隊本土投手徐若熙按照教練團規劃本季剩下1場先發出賽，被問起場次安排，總教練葉君璋僅透露，預計是天母主場平日先發，也表示「確定是本季最後一場」。

龍隊本土投手徐若熙15日對中信兄弟先發投6.1局無失分，飆出平中職本土投手最速158公里，奪下個人本季第7勝。因為先前曾動刀，球團有替徐若熙設下單季投球局數限制，徐若熙本季僅剩最後一場先發出賽額度。

龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪心意沒有改變，「確定是最後一場」，也提到本來有考慮是否安排21、22日在台北大巨蛋對中信兄弟比賽出賽，但目前規劃應該會是在主場天母棒球場平日比賽，但不會下二軍。

龍隊接下來天母棒球場比賽場次為26日起，先與統一7-ELEVEn獅隊打2連戰，28日與富邦悍將交手。

徐若熙目前為止本季一軍總計19場出賽（17場先發），共投88.2局失掉30分（26分責失分），戰績7勝4敗，防禦率2.64。