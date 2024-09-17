中職／葉總比一半的「電視」因捕手猶豫了 肯定艾璞樂場場穩

味全龍隊洋投艾璞樂又一次問天，昨天8局好投作白工，總教練葉君璋肯定他今年的比賽內容都有一定水準，維持能讓球隊有機會贏球的內容。葉總也還原畫了一半的「電視」為何反悔，原來是捕手蔣少宏的篤定只有一念之間。

艾璞樂昨天面對中信兄弟隊先發8局僅被敲3安打、無失分，在0：0時退場，超級好投以無關勝敗收場，而他本季登板時援護率2.68分，137.2局投球任內，丟掉49分，龍隊打線則是幫他攻下41分，反倒是去年效力富邦悍將隊時的援護率是更優的4.02分。

加上這一場，艾璞樂本季共有6場投6局以上、責失3分以下的比賽沒拿到勝投，而他目前手握9勝不俗，但11敗也居聯盟敗投王。

葉君璋不諱言，龍隊今年這樣的比賽滿多，但必須肯定艾璞樂的比賽都能繳出理想內容，「比賽就是這樣，但至少他都能投出讓球隊有機會贏球的內容，我覺得他每場至少都有做到自己本分，這也是滿重要的事。」

一幕有趣畫面出現在第3局面對岳政華的打席，2好0壞後第3球，主審判決擦棒，但捕手蔣少宏認為並未碰到球棒，向教練團示意，而葉君璋電視比了一半後緊急收回，但重播畫面顯示岳政華未碰到的機率高，龍隊放棄挑戰，艾璞樂在這一打席多花了8球才拿到出局數。

葉君璋還原當下畫了一半的電視，「捕手說有碰到，我才跟著比。」但蔣少宏隨後踩煞車，「他又說裁判好像沒判錯。」自家捕手從篤定到懷疑，葉總緊急收回挑戰，但也坦言，不解這種play怎麼會不確定。

他事後看了畫面，認為應該是沒碰到，「多花8球是還好，兩好球了，也是認為投手有能力解決，但如果結局不同當然就不是這麼一回事。」

中職近7季敗投王