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中職／傳奇向傳奇致敬 潘威倫引退形象影片神獸到齊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊為潘威倫在9月28、29日規畫「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，今天發布引退賽形象影片，匯聚多位台灣棒壇神獸。圖／統一獅隊提供
統一獅隊為潘威倫在9月28、29日規畫「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，今天發布引退賽形象影片，匯聚多位台灣棒壇神獸。圖／統一獅隊提供

中職傳奇投手「嘟嘟」潘威倫的引退賽倒數計時，統一獅隊為他在9月28、29日規畫「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，今天發布引退賽形象影片，不僅同期獅隊戰友在其中現身，謝長亨、王建民、陳金鋒、彭政閔、林智勝等台灣棒壇傳奇人物都佔據一角。

2024年9月28日將是潘威倫職棒生涯的最後一場登板先發，在中華職棒揮灑汗水的第22個年頭，每當踏上職棒投手丘上，拾起那熟悉的滑石粉，屏住呼吸的瞬間，時間彷彿倒轉至2003年3月9日，潘威倫在中華職棒的初登板。

潘威倫身上標誌性的18號球衣，當年由謝長亨傳承而來，象徵新一代王牌嶄露頭角，初登板面對第一金剛隊，潘威倫繳出七局無失分的亮眼表現，順利拿下職業生涯首勝，由此展開一段無與倫比的棒球傳奇之路。

無論是與獅隊共同成長的三代獅夥伴，還是曾經一起並肩作戰的中華隊戰友，或是與他在職棒過程中一樣堅守初心，相互砥礪的對手們，還有那些在他職業生涯中留下重要印記的人們，都以各自熟悉的動作，向這位偉大的投手致敬。

獅隊表示，本次Du My Best潘威倫引退系列，特別邀請在潘威倫生涯中不同時期的重要角色，包括謝長亨、洪一中、王建民、彭政閔、林智勝、林泓育、林岳平、高志綱、高國慶、潘武雄，陳金鋒、陳鏞基、胡金龍、陳韻文、古林睿煬、胡智爲、林詔恩、大支、應援團一起記錄下屬於潘威倫的謝幕故事，站在台南球場這片熟悉的草地上，雖然潘威倫的職業生涯即將畫上句點，但他帶給球迷和球隊的每一刻精彩瞬間，將永遠銘刻在大家心中。他的傳奇，絕不會隨著他高掛球衣而終止。

球團安排潘威倫於9月28日在台北大巨蛋舉辦引退賽，29日在台南棒球場賽後舉辦引退活動，邀請全台不同世代的球迷朋友一同見證光榮時刻。

林智勝 潘威倫 謝長亨

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