中職／傳奇洋砲布雷返台參與潘威倫引退賽 期待再會「噗吼獅」

中職傳奇投手「嘟嘟」潘威倫的引退賽倒數計時，統一獅隊為他在9月28、29日規畫「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，昨天公布28日開球嘉賓為潘威倫的好友陽建福，今天再公布重磅嘉賓，傳奇洋將布雷將回到台灣，參與兩天賽事，一起見證潘威倫的告別。

獅隊2007到09年打下三連霸王朝，也是潘威倫職棒生涯最榮耀時刻，其中潘威倫在2008年7月10日達成無安打比賽，最後一個出局數由游擊手許聖杰傳一壘刺殺跑者，達成無安打比賽當下，隊友們從休息室衝出在投手丘擁抱，而布雷是第一個為潘威倫送上大大的擁抱，見證潘威倫榮耀時刻。

布雷2006到08年效力獅隊，對他而言，錯過2009年獅隊達成三連霸輝煌時刻是他心中的一個遺憾，一直和獅隊夥伴們有深厚感情的布雷，不想再錯過獅隊重要的時刻，因此，9月底將抵台參與「Du My Best 潘威倫引退」系列活動。

潘威倫的引退賽倒數計時，統一獅隊為他在9月28、29日規畫「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，今天再公布重磅嘉賓，傳奇洋將布雷將回到台灣，參與兩天賽事，一起見證潘威倫的告別。圖／統一獅隊提供

布雷將在28日前往台北大巨蛋，在看台上參與見證潘威倫引退賽，29日南下回到最熟悉的台南棒球場，參與潘威倫引退儀式，並與那些年一起奮戰的隊友們再次相聚。

布雷表示，「很期待這一次回台灣的活動，感謝獅隊的邀約，讓自己能參與潘威倫的重要時刻，還能與噗吼獅高國慶見面，真的沒有任何遺憾，也很期待與台灣的球迷見面」