中職／張志豪首度從陳禹勳手中開轟 延長賽挺身奪MVP
中職中信兄弟37歲老將張志豪適時挺身而出，今天延長賽11局上代打從味全龍投手陳禹勳手中敲2分砲，率隊以2比0搶勝獲MVP，他笑說有注意到先前沒打過陳禹勳全壘打。
兄弟隊今天在台北大巨蛋與龍隊交手，兩隊投手戰，前9局都沒有得分，延長賽第10局也沒能拿下分數。11局上兄弟換上張志豪上場，敲出個人生涯第7發代打全壘打，2分砲幫助球隊超前比賽，兄弟順利搶勝，張志豪獲選單場最有價值球員。
兄弟總教練平野惠一表示，當時想著需要一個拉打型的打者，也相信關鍵比賽老將可以挺身而出，11局如果是換上左投，可能考慮讓詹子賢繼續打，但因為右投陳禹勳續投，沒有猶豫換上張志豪，但也強調重點不是自己的調度，而是張志豪很好地完成工作。
張志豪表示，沒有先發的場次通常都是7局或者更早以前就會開始練打熱身，11局上場知道總教練的想法希望他拉打、想辦法讓壘上跑者跑過三壘，剛好設定到直球，打出去時不確定會是全壘打，但知道至少距離夠，跑過一壘才確定是全壘打，為個人大巨蛋第2轟，「很爽，之後應該還有很多機會」。
張志豪賽前中職生涯與陳禹勳交手43打數，吞下21次三振，沒敲出過全壘打，張志豪賽後透露，其實今年有跟老婆、隊友討論過，同期的球員中，好像只有沒打過陳禹勳全壘打，「今天開轟也感謝主」。
張志豪敲出個人代打第7轟，與統一7-ELEVEn獅隊退役球員潘武雄並列，中職史上最多代打全壘打的是林智勝和蘇緯達的8轟，張志豪笑稱「目標是10轟」，但隨後又笑說：「但我更想要先發，這狀況後面上場打壓力很大。」
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