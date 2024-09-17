中職／兄弟6局守備換下曾頌恩調度 平野惠一：暫不評論

中央社／ 台北16日電

中職中信兄弟隊今天與味全龍隊交手，兄弟左外野手曾頌恩前2個打席都敲安，但6局下龍隊張政禹打席途中，曾頌恩被換下場休息，對於這個守備調度，總教練平野惠一賽後僅表示：「暫時不評論。」

兄弟今天在台北大巨蛋與龍隊交手，兄弟隊曾頌恩先發打6棒、守左外野，兄弟打擊受制於龍隊先發投手艾璞樂（Tyler Eppler），前5局打完僅敲出3支安打，其中曾頌恩2、5局都敲出安打。

龍隊6局下進攻，張政禹打席纏鬥後打成左外野方向界外飛球，曾頌恩追過去後減速沒有接到，兄弟隨後把左外野手曾頌恩換下場、換上詹子賢守備。

兄弟總教練平野惠一賽後受訪，被問起6局下的守備調度僅表示：「暫時不評論」；今天比賽兩隊鏖戰至延長賽11局，兄弟靠著張志豪代打2分砲以2比0搶勝。

張政禹 曾頌恩

延伸閱讀

中職／周思齊引退週逢拚戰績關鍵期 平野惠一盼讓球迷滿意

中職／江坤宇獲玉木頂尖評價 平野惠一：開心耶

中職／「我不在意魔術數字」 平野惠一亮燈之日再提8：0慘劇

中職／認證桃猿單局追分能力強大 平野惠一：但昨天被富邦封鎖

相關新聞

影／張志豪代打開轟 兄弟延長11局擊敗龍隊

中信兄弟今天與味全龍於台北大巨蛋再度交手，兩隊以0：0的比分一路打到延長賽，兄弟在11局上靠著張志豪代打敲出兩分砲，最終...

中職／張志豪延長11局砲轟陳禹勳 兄弟下半季率先30勝

味全龍、中信兄弟隊今天在台北大巨蛋進行3連戰最後一戰，雙方形成投手戰，龍隊洋投艾璞樂先發8局無失分，優質先發無關勝敗，兄...

圖輯／中職鄭凱文、艾璞樂上演投手戰 兄弟與龍隊暫時平手

味全龍今晚在台北大巨蛋持續迎戰中信兄弟，龍隊先發投手艾璞樂與兄弟先發投手鄭凱文在前5局都封鎖對手打線，5局打完兩隊仍是0...

中職／王順和、劉俊緯結束U23賽事 一個隨隊一個回一軍

中職味全龍隊野手王順和、劉俊緯結束U23世界盃賽事返台，龍隊總教練葉君璋僅表示，明天兩人會向球隊報到，「一個隨隊、一個回...

中職／李凱威合唱「屋頂」獲温嵐好評 渴望打12強賽

中職味全龍隊內野手李凱威昨天賽後與歌手温嵐合唱「屋頂」，讓温嵐直誇「唱的比原唱好」。李凱威對於年度獎項沒有多想，照著步調...

中職／郭天信陪產一度40小時沒睡 兒子出生感動落淚

中職味全龍隊外野手郭天信雖然陪產一度40個小時沒睡，但看到兒子出生感動落淚，他直呼，「很可愛，下巴和眼睛像我」，陪產過程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。