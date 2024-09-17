中職／兄弟6局守備換下曾頌恩調度 平野惠一：暫不評論

中職中信兄弟隊今天與味全龍隊交手，兄弟左外野手曾頌恩前2個打席都敲安，但6局下龍隊張政禹打席途中，曾頌恩被換下場休息，對於這個守備調度，總教練平野惠一賽後僅表示：「暫時不評論。」

兄弟今天在台北大巨蛋與龍隊交手，兄弟隊曾頌恩先發打6棒、守左外野，兄弟打擊受制於龍隊先發投手艾璞樂（Tyler Eppler），前5局打完僅敲出3支安打，其中曾頌恩2、5局都敲出安打。

龍隊6局下進攻，張政禹打席纏鬥後打成左外野方向界外飛球，曾頌恩追過去後減速沒有接到，兄弟隨後把左外野手曾頌恩換下場、換上詹子賢守備。

兄弟總教練平野惠一賽後受訪，被問起6局下的守備調度僅表示：「暫時不評論」；今天比賽兩隊鏖戰至延長賽11局，兄弟靠著張志豪代打2分砲以2比0搶勝。