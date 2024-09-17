中職／張志豪延長賽代打開轟兄弟勝龍 終結連21局無得分

中職味全龍今天與中信兄弟比賽形成投手戰，直到11局上兄弟張志豪代打敲出超前2分砲，率隊以2比0搶勝、終結兄弟連21局無得分。對於近期打線，平野惠一說：「是對方投手好。」

龍隊14日起在台北大巨蛋與兄弟打3連戰，今天比賽形成投手戰，兩隊前9局都沒能拿下分數，比賽進入延長賽第10局還是沒能得分，直到11局上兄弟隊張志豪代打開轟、2分砲幫助球隊超前比數，為個人中職生涯第7轟代打全壘打。

兄弟隊11局下，換上投手謝榮豪登板後援，依序讓打者敲出中外野方向飛球、一壘上方飛球、右外野方向飛球出局，穩守不失分，替球隊守住勝利。謝榮豪後援1局無失分、奪下救援成功，吳俊偉中繼2局無失分、奪下本季第6勝。

兄弟近期打擊狀況不理想，從14日最後2局算起，連續21局沒有得分，直到今天11局上靠著張志豪開轟中斷紀錄，張志豪獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟隊總教練平野惠一表示，今天比賽兩隊的投手表現都很精彩，兄弟隊也想要利用腳程突破，但對方守備很好、很多戰術沒有成功，今天是很好的投手戰。

至於近期3場比賽得分偏少的狀況，平野惠一表示：「是對方投手好」，但也提到球隊的目標，是面對好投手時如何多得1分、少失1分。

平野惠一提到，沒有去想封王魔術數字，去年有不甘心的結果，沒有忘記去年感覺，現在只希望一場一場贏下去、一場比一場更強，相信球季結束時，球隊可以往想要的目標更跨進一步，「這也是我對自己的回答。」