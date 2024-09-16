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中職／張志豪延長11局砲轟陳禹勳 兄弟下半季率先30勝
味全龍、中信兄弟隊今天在台北大巨蛋進行3連戰最後一戰，雙方形成投手戰，龍隊洋投艾璞樂先發8局無失分，優質先發無關勝敗，兄弟在延長11局上靠張志豪兩分砲打下江山，終場以2：0獲勝。
兄弟在這次關鍵系列賽搶下兩勝，成為下半季首支30勝球隊，領先排名第2的龍隊拉大到5場勝差，年度排名仍居首位，領先統一獅隊2.5場勝差。
艾璞樂用102球投完8局，追平個人單場最長局數（生涯第2次），只被揮出3支安打、未有保送，飆出7次三振，無法成為龍隊本季首位10勝投手，戰績仍是9勝11敗，防禦率從2.98降到2.81。
兄弟推出鄭凱文登板先發，6局下1出局後被連續揮出兩支安打，王凱程接手投球化解危機；鄭凱文用91球完成5.1局任務，被安打6、保送1，投出4次三振，戰績維持2勝2敗。
兄弟後援投手黃恩賜、 呂彥青、吳俊偉聯手封鎖龍隊打線，合計3局只被揮出1支安打，龍隊第2任投手林凱威9局上也讓兄弟掛零，兩隊0：0進入延長賽。
第10局起突破僵局制，龍隊陳禹勳登板，吳俊偉再投1局都讓對方打線3上3下，直到11局上張志豪代打建功，從陳禹勳的手中轟出右外野兩分砲，本季第8轟成致勝一擊。
兄弟11局下交給第6任投手謝榮豪，連續解決3名打者結束比賽。
今天龍象大戰湧進17864人觀戰，加上前兩戰分別是28176人、14085人，這次在大巨蛋進行的3連戰合計60125人進場。
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