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中職／王順和、劉俊緯結束U23賽事 一個隨隊一個回一軍

中央社／ 台北16日電
味全龍隊王順和。圖／味全龍隊提供
味全龍隊王順和。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊野手王順和、劉俊緯結束U23世界盃賽事返台，龍隊總教練葉君璋僅表示，明天兩人會向球隊報到，「一個隨隊、一個回一軍」，但還要討論一下。

龍隊野手王順和、劉俊緯先前代表台灣參加U23世界盃棒球賽，兩人打擊有表現，劉俊緯賽會總計敲出2轟，王順和也有1轟，U23台灣隊最終排名第8名。

王順和、劉俊緯結束賽事返台，葉君璋表示，今天就會先回飯店、明天隨隊。至於歸隊後如何安排，葉君璋表示，「一個隨隊、一個回一軍」，但還需要討論一下，現階段不會兩個都回一軍。

龍隊投手徐若熙昨天對中信兄弟先發好投，飆出平中職本土投手最速158公里、率隊搶勝，按照教練團規劃，本季僅剩一場先發出賽。

葉君璋表示，徐若熙的先發場次不是對兄弟就是對統一7-ELEVEn獅隊，還要再看一下徐若熙的身體狀況，明天才會決定。

中職 徐若熙 葉君璋

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