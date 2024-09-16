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中職／李凱威合唱「屋頂」獲温嵐好評 渴望打12強賽

中央社／ 台北16日電
中華職棒味全龍隊李凱威15日在台北大巨蛋賽後與歌手温嵐合唱經典情歌「屋頂」，讓温嵐直誇「唱的比原唱好」。圖為李凱威113年9月15日出賽畫面。（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍隊李凱威15日在台北大巨蛋賽後與歌手温嵐合唱經典情歌「屋頂」，讓温嵐直誇「唱的比原唱好」。圖為李凱威113年9月15日出賽畫面。（味全龍隊提供）

中職味全龍隊內野手李凱威昨天賽後與歌手温嵐合唱「屋頂」，讓温嵐直誇「唱的比原唱好」。李凱威對於年度獎項沒有多想，照著步調走，但直言更想拚12強賽國手。

味全龍隊內野手李凱威先前也曾在歌手魏如萱賽後演唱時，接過麥克風「獻聲」，昨天在台北大巨蛋賽後表演，與温嵐合唱「屋頂」，歌聲也驚豔全場。

李凱威表示，是球團詢問他跟温嵐合唱的意願，跟上次相比，要完整唱一首歌而且需要合音更難，接獲任務後，每天到球場一直放「屋頂」洗腦記歌詞，但彩排時嗓子有點鎖住、唱不出來，正式上場唱時很緊張，對於昨天表現自評「出乎意料好」。

27歲的李凱威透露其實是「老歌派」，「屋頂」難不倒他，還說出老歌歌單有「我悄悄蒙上你的眼睛」，現場記者幾乎都沒聽過。

李凱威被球迷喊做「低調人」，他笑說也很疑惑這個封號的原因；李凱威本季二壘出賽場次和打數已經達年度獎項門檻，他表示對於年度獎項沒有多想，照自己的步調走。

但李凱威特別提到，在職棒時期沒有穿過國家隊球衣，渴望打年底世界12強棒球賽，「當成一個目標」。

中華職棒味全龍隊15日賽後邀請原民歌手温嵐（右）在台北大巨蛋開唱，並與龍隊球員李凱威（左）同台合唱。中央社
中華職棒味全龍隊15日賽後邀請原民歌手温嵐（右）在台北大巨蛋開唱，並與龍隊球員李凱威（左）同台合唱。中央社

中職 味全龍 李凱威

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