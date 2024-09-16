中職／郭天信陪產一度40小時沒睡 兒子出生感動落淚

中職味全龍隊外野手郭天信雖然陪產一度40個小時沒睡，但看到兒子出生感動落淚，他直呼，「很可愛，下巴和眼睛像我」，陪產過程心疼老婆、很擔心，「媽媽真的很偉大。」

龍隊外野手郭天信迎接兒子出生，昨天向球隊請假，兒子「肉肉」昨天下午出生，他笑說，兒子哭聲很宏亮。

郭天信回憶陪產過程表示，13日晚上老婆開始不舒服，14日檢查已開指，當天比賽完趕回去已晚上11、12時，昨天凌晨3時再到醫院，但因為時間拖到比較久，直到昨天下午約5時兒子才出生。

郭天信受訪直言，因為老婆身形很瘦，過程中一直用力、臉都漲紅了，感覺很痛，他在一旁也不能幫上什麼忙，只能講話陪伴，很擔心老婆、也很心疼。他還笑說：「看到老婆這樣，還一度想說不然不要生好了。」

郭天信全程陪在老婆旁邊，「我本來很緊張，一看到兒子就哭了，真的有當爸爸的感覺了」，也透露兒子出生的體重3150克，跟自己一樣，並說「下巴和眼睛像我。」

郭天信表示，本來想多請一天假，老婆叫他回來比賽，現在每天只有半小時可以看兒子，老婆也會開視訊給他看。郭天信昨天搭最後一班車北上，今天與中信兄弟在台北大巨蛋比賽也有排入先發打序、打6棒。