中職／周思齊引退週逢拚戰績關鍵期 平野惠一盼讓球迷滿意
中職中信兄弟21、22日在台北大巨蛋替周思齊舉辦引退活動，兩場比賽票房亮眼；近期也是兄弟拚戰績關鍵，總教練平野惠一坦言調度安排「很難」，但會在讓球迷滿意前提下做最好選擇。
「The Last Together周思齊引退」主題週活動21日、22日在台北大巨蛋舉辦，兄弟隊先前也已經宣布，樂團五月天將於21日周思齊引退賽後表演，21日場次完售滿場。
近期也是兄弟拚戰績關鍵期，今天賽前全年度戰績領先統一7-ELEVEn獅隊2場勝差，下半季戰績領先味全龍隊4場勝差。
兄弟總教練平野惠一賽前受訪談起這兩場比賽調度安排直言，「這個問題讓我很困擾，這是一個很難回答的問題」，他也提到，知道周思齊引退活動兩場比賽有很多的觀眾，回到職棒的本質，就是要讓球迷高興。
平野惠一表示，那2場比賽有來看周思齊的球迷、有想看球隊贏球的球迷、也有支持兄弟的球迷，現在談調度安排太早，還沒辦法決定，但一定是在讓球迷滿意的前提下，做出最好的選擇。
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