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中職／防禦率王古林睿煬先發抗猿 挑戰個人兩大紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊投手古林睿煬。記者季相儒／攝影
統一獅隊投手古林睿煬。記者季相儒／攝影

統一獅隊明天在台南球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊分別推出古林睿煬黃子鵬登板先發，形成本土投手對決場面，古林睿煬目前防禦率1.57暫居全聯盟之首，若能在主場順利屠猿，將是本季首位奪下10勝的土投，也是生涯首次達到單季二位數勝投。

中職防禦率排行榜目前只有兩位投手的數字低於2，富邦悍將隊洋投羅戈1.97排名第2。

古林睿煬生涯前5年單季最多勝紀錄是2021年8勝，今年出賽19場投出9勝2敗，從7月14日起7場先發保有4連勝，單場最多只失1分，且有6場優質先發紀錄。

古林睿煬今年對決猿隊4戰1勝1敗，合計25局失7分都是自責分，對戰防禦率2.52。

黃子鵬本季戰績5勝6敗、防禦率3.34，唯一對戰獅隊是在9月4日，先發6局失1分非自責，最近保有3連勝紀錄。

獅隊洋投勝騎士13勝暫居勝投王，猿隊魔神樂11勝居次，中信兄弟隊前洋投艾士特、猿隊威能帝都是10勝，味全龍隊艾璞樂今天對兄弟之戰將挑戰第10勝。

明天是一年一度中秋節，兄弟在台中洲際球場迎戰悍將隊，徐基麟、藍力先發對決；龍隊則在台北大巨蛋和台鋼雄鷹隊交手，曹祐齊本季首次先發，全力爭取第1勝，楊達翔更要挑戰生涯首勝。

古林睿煬 樂天桃猿 黃子鵬

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