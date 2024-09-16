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中職／味全龍「暗黑破壞神IV」主題日 加碼「南拳媽媽」演唱

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「暗黑破壞神IV」主題日倒數。圖／味全龍隊提供
「暗黑破壞神IV」主題日倒數。圖／味全龍隊提供

味全龍隊29日在台北大巨蛋迎戰富邦悍將隊，將和「暗黑破壞神IV：憎恨之軀」推出聯名主題日，賽後還有流行團體「南拳媽媽」演唱會。

龍隊今天公布活動內容：

由味全龍與「暗黑破壞神IV：憎恨之軀」攜手打造的聯名主題日，9月29日將在台北大巨蛋開啟史詩篇章！雙方不僅規畫多樣融合「暗黑破壞神IV」主題元素的賽前活動、聯名球衣及周邊商品，還有超過3萬份的豐厚入場獎勵，以及流行團體「南拳媽媽」帶來的賽後演唱，邀請全場球迷與玩家一同沉浸在最精采的冒險旅途與觀賽體驗。

本次聯名主視覺特別復刻「暗黑破壞神IV」遊戲內創建角色時的經典「營火」場景，召集味全龍陣中球員林智勝、王維中、吉力吉撈．鞏冠、拿莫．伊漾，與啦啦隊「小龍女」成員林襄、琪琪組隊變身遊戲角色，帶給粉絲玩家滿滿情懷感動。

同時活動當日龍隊出賽教練、球員，以及包含林襄、李多慧在內的啦啦隊成員，均將穿著聯名主題球衣登場，球團亦將於臺北大巨蛋現場販售同款主題球衣、球帽、雷雕紀念球與主視覺毛巾等聯名商品，每款商品均為限量發售，歡迎球迷、玩家搶先入手珍藏。

周邊活動方面，現場除了有全球知名「暗黑破壞神」Coser 現身與球迷同樂外，還將邀請神秘嘉賓蒞臨，賽後則由流行創作團體「南拳媽媽」帶來接連數首膾炙人口的神曲演唱。此外，購票進場還可獲得「藏寶哥布林的寶藏」刮刮卡一張，獎品依據遊戲中的「獨特、傳奇、稀有、魔法、普通」等分類，將分別送出 Xbox Series X 遊戲主機、Xbox 無線控制器（磨砂黑及冰雪白）、 PC Game Pass 1 個月會員資格、「暗黑破壞神IV」遊戲內物品、「憎恨之軀」PC終極版遊戲，以及聯名主題商品等總數超過3萬份的豐厚獎勵。

味全龍「暗黑破壞神IV：憎恨之軀」主題日9月29日門票已於味全龍售票網全面開賣。即日起到 9月28日止，只要至「暗黑破壞神IV」官方FB、IG參加活動，完成留言並分享貼文即有機會獲得最大獎Xbox Series X一台，更多活動詳情將於味全龍官方社群公布。

味全龍 啦啦隊 林智勝

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