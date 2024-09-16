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中職／陳金鋒抗議誤判 聯盟證實楊崇煇、邱景彥禁賽扣分

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒日前抗議對方觸擊，本季第3次遭驅除出場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練陳金鋒日前抗議對方觸擊，本季第3次遭驅除出場。圖／富邦悍將隊提供

針對14日在新莊球場進行的富邦悍將樂天桃猿隊之戰，猿隊球員馬傑森執行觸擊戰術，引發悍將總教練陳金鋒進場抗議事件，中華職棒賽務部今天開會後證實裁判誤判，將進行懲處。

中職公布相關訊息如下：

有關9月14日新莊賽事，5局上1人出局，一、三壘有跑者，樂天打者馬傑森執行觸擊戰術，主審楊崇煇與一壘審邱景彥判定未出棒，引起富邦悍將總教練陳金鋒進場抗議。

由於打者是否出棒之判決，經判決後，規則上屬於不可異議及重播輔助挑戰項目。陳金鋒總教練進場表達抗議並欲挑戰本項目，因不符合規定遭主審拒絕，陳總教練仍持續表達抗議，裁判也再次提醒不得再抗議，但勸導無效，因此遭到主審楊崇煇驅逐出場。

針對打者出棒與否，賽務部也針對該球判決召集裁判組進行檢討會議，認為該球應為已完成之觸擊動作，也就是有出棒行為。因此，針對2位裁判的誤判，處以禁賽1場並扣年度考核分數之處分。

富邦悍將 樂天桃猿 陳金鋒

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