中職／陳金鋒抗議誤判 聯盟證實楊崇煇、邱景彥禁賽扣分

針對14日在新莊球場進行的富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，猿隊球員馬傑森執行觸擊戰術，引發悍將總教練陳金鋒進場抗議事件，中華職棒賽務部今天開會後證實裁判誤判，將進行懲處。

由於打者是否出棒之判決，經判決後，規則上屬於不可異議及重播輔助挑戰項目。陳金鋒總教練進場表達抗議並欲挑戰本項目，因不符合規定遭主審拒絕，陳總教練仍持續表達抗議，裁判也再次提醒不得再抗議，但勸導無效，因此遭到主審楊崇煇驅逐出場。

針對打者出棒與否，賽務部也針對該球判決召集裁判組進行檢討會議，認為該球應為已完成之觸擊動作，也就是有出棒行為。因此，針對2位裁判的誤判，處以禁賽1場並扣年度考核分數之處分。