快訊

李珠珢生病了！親曝身體不適要住院 9月3場應援全部取消

高科大2教授「賣學位」涉貪被起訴 其中1人還性侵女博士生

最新民調曝！川普丟了搖擺州北卡領先優勢 賀錦麗支持度小幅升溫

聽新聞
0:00 / 0:00

韓職／李珠珢聲明身體不適要住院 9月應援全部取消球迷心疼

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。 中央社
李珠珢。 中央社

韓國職棒起亞虎啦啦隊李珠珢，因魔性「三振舞」在台灣爆紅，台灣也有不少人期待她能成為下一位加入中華職棒的啦啦隊，不過，近來卻引發韓國粉絲反彈，稱台灣是小偷，然而此一事件仍在發燒之際，李珠珢昨天於IG限動發圖宣布9月3場應援全部要取消，原因是因病要住院治療，令不少支持球迷心疼不已。

截圖自李珠珢IG。
截圖自李珠珢IG。

先前指因李珠珢「韓國人罵台灣」的YT頻道「韓妹tv」，於昨天再度發出影片指出，李珠珢離開台灣超過一個月，但她依然深深懷念著台灣。

相關新聞

中職／陳金鋒抗議誤判 聯盟證實楊崇煇、邱景彥禁賽扣分

針對14日在新莊球場進行的富邦悍將、樂天桃猿隊之戰，猿隊球員馬傑森執行觸擊戰術，引發悍將總教練陳金鋒進場抗議事件，中華職...

韓職／李珠珢聲明身體不適要住院 9月應援全部取消球迷心疼

韓國職棒起亞虎啦啦隊李珠珢，因魔性「三振舞」在台灣爆紅，台灣也有不少人期待她能成為下一位加入中華職棒的啦啦隊，不過，近來卻引發韓國粉絲反彈，稱台灣是小偷，然而此一事件仍在發燒之際，李珠珢昨天於IG限動

中職／陽建福為中華隊老友開球 28日潘威倫引退賽亮相

統一獅隊42歲老將潘威倫將於28日登板先發，生涯最後一戰在台北大巨蛋對決台鋼雄鷹隊，球團特別規劃「Du My Best ...

中職／雄鷹2爭議觸身賺到延長 獅隊還是贏球讓兄弟全年魔術數字熄燈

「魔王連線」兩次觸身球爭議判決，讓統一獅隊吃了大虧，9局打完遭到逼平進入突破僵局，好在跨局投球的吳承諭10局上先讓台鋼雄...

中職／陳克羿6局好投抓拿悍將 古久保點出優點但也有吐槽

樂天桃猿隊今天以6：2擊敗富邦悍將隊，避免遭到3連戰清盤，先發投手陳克羿繳出6局失1分（無責失）好投，總教練古久保健二賽...

中職／徐若熙6.1局無失分生涯新高 凍結兄弟下半季封王M12

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天展現王牌架式，開賽火球連發，最快球速158公里寫下個人生涯新高，也追平本土投手最速紀錄，張祐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。