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韓職／李珠珢聲明身體不適要住院 9月應援全部取消球迷心疼
韓國職棒起亞虎啦啦隊李珠珢，因魔性「三振舞」在台灣爆紅，台灣也有不少人期待她能成為下一位加入中華職棒的啦啦隊，不過，近來卻引發韓國粉絲反彈，稱台灣是小偷，然而此一事件仍在發燒之際，李珠珢昨天於IG限動發圖宣布9月3場應援全部要取消，原因是因病要住院治療，令不少支持球迷心疼不已。
先前指因李珠珢「韓國人罵台灣」的YT頻道「韓妹tv」，於昨天再度發出影片指出，李珠珢離開台灣超過一個月，但她依然深深懷念著台灣。
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