中職／劉基鴻擔任公益大使 鼓舞愛棒球小球員勇敢追夢

頂新和德文教基金會今天指出，味全龍隊內野手劉基鴻擔任公益大使，「接棒未來」棒球公益計畫歷年協助上百所學校、萬名學生，其中「等一個好球！翻轉偏鄉兒童棒球夢」勸募計畫累計幫助逾3千人次偏鄉小球員。

基金會表示，台灣許多偏鄉棒球隊肩負照料學童起居重擔且資源缺乏困境，以台中和平山區的德芙蘭國小少棒隊為例，當初籌辦球隊的王士銘主任就是不捨孩子下課後無處去，四處遊蕩，因此積極組球隊，鼓吹周遭地區及部落中的家長讓孩子打球。

王士銘為了招生深入部落家訪，也在附近道路大肆插旗招生，球隊免費供吃供住，還幫忙盯作業，讓不少家長願意把孩子帶過來，但光要張羅三餐、開支就不小；基金會獲悉後不僅為小球員們補充營養餐點，也送上職業用練習球，為了幫小球員圓夢，邀請他們到天母球場看職棒賽事。

基金會也為高雄市金潭國小、花東區域的新城國小、化仁國中、泰源國中及桃源國中等球隊助力，總計透過「等一個好球！翻轉偏鄉兒童棒球夢」勸募計畫幫助偏鄉小球員。

劉基鴻是龍隊重返中職首位選秀狀元，高中北上到桃園求學，進入中職後歷經守備低潮及右手腕骨裂球季報銷，但他並未因此灰心，最近達成連3年出賽100場紀錄，被總教練葉君璋誇讚「成長大家看得見」。

劉基鴻接下公益大使任務，鼓舞愛棒球的小球員勇敢追夢，不放棄任何機會、不怕失敗，要相信自己可以做到。