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中職／陽建福為中華隊老友開球 28日潘威倫引退賽亮相

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陽建福（左）、潘威倫。圖／統一獅隊提供
陽建福（左）、潘威倫。圖／統一獅隊提供

統一獅隊42歲老將潘威倫將於28日登板先發，生涯最後一戰在台北大巨蛋對決台鋼雄鷹隊，球團特別規劃「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，昔日中華隊戰友陽建福受邀擔任開球貴賓。

「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，連續兩天分別在台北大巨蛋、台南球場舉辦，28日除了潘威倫引退賽，活動焦點將以他在中華隊榮耀時刻為主軸。

潘威倫。圖／統一獅隊提供
潘威倫。圖／統一獅隊提供

獅隊指出，潘威倫2001年首次獲選中華隊國手，2017年世界棒球經典賽是國家隊最後一役，前後17年歷經荷蘭港口盃、奧運、洲際盃、經典賽、12強賽，每場戰役都用盡全力展現球技拚出好成績，數度在關鍵時刻挺住戰局，尤其2013經典賽臨危受命力抗荷蘭，讓球迷津津樂道。

陽建福與潘威倫是同世代強投，職棒場上效力不同球隊，也是最佳競爭對手；陽建福在2018年結束職棒生涯，目前任職上海紅鷹隊擔任投手教練，28日帶著祝福的心情參與「Du My Best 潘威倫引退」系列活動，完成開球後，再把當天比賽實戰球交給潘威倫，期待全隊齊心為他拚下生涯150勝里程碑。

陽建福。圖／統一獅隊提供
陽建福。圖／統一獅隊提供

潘威倫台北大巨蛋引退賽，賽前活動特別規劃獅房話家常活動，邀請高志綱、陽建福進行Talk Show活動，一起聊潘威倫在中華隊的點點滴滴，帶大家一起來感謝他帶給球迷的感動。

陽建福。圖／統一獅隊提供
陽建福。圖／統一獅隊提供

陽建福。圖／統一獅隊提供
陽建福。圖／統一獅隊提供

中華隊 潘威倫 陽建福

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