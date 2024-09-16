中職／吳承諭後援1.1局穩守奪MVP 獅隊延長賽勝雄鷹

中央社／ 台北15日電

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手吳承諭今天9局上後援化解滿壘危機、10局上穩守，總計1.1局無失分，獅隊延長賽10局下靠再見失誤以6比5擊敗台鋼雄鷹，吳承諭生涯首度獲選單場MVP。

獅隊今天在主場台南棒球場迎戰雄鷹隊，雄鷹隊2局上杜家明敲安、郭阜林遭觸身球保送，黃秉揚二壘打送回2分，取得2比0領先。

雄鷹隊5局上再起攻勢，王博玄敲出內野安打、靠著犧牲觸擊推進，王柏融補上安打，再靠著高飛犧牲打跑回第3分。

獅隊前4局沒有拿下分數，5局下陳聖平敲安，2人出局後靠著失誤跑回第1分，潘傑楷安打再添1分，陳鏞基敲出2分砲、幫助球隊超前比分取得4比3領先，獅隊7局下靠著林安可適時安打送回第5分。

但9局上獅隊後援投手邱浩鈞有狀況，接連被敲出2支安打，因為失誤先掉1分，接著連續投出2次觸身球保送，滿壘時再送出四壞保送擠回1分，2人出局滿壘、5比5平手時，投手吳承諭登板後援，三振化解危機。

吳承諭延長賽10局上續投，1人出局後雖先投出保送，但接著製造雙殺穩守不失分；獅隊10局下林安可獲得故意四壞保送，蘇智傑敲出內野滾地球，雄鷹隊再見失誤，獅隊跑回致勝分。

吳承諭今天後援投1.1局沒被敲出安打，投出1次保送、1次三振，無失分，奪下個人本季第2勝，也首度獲選單場MVP。

台鋼雄鷹 林安可

延伸閱讀

中職／雄鷹2爭議觸身賺到延長 獅隊還是贏球讓兄弟全年魔術數字熄燈

中職／羅昂先發6局好投、林安可開轟 獅隊擊退雄鷹

中職／宋晟睿又開砲！兄弟3戰清盤獅隊洋投套餐 戰績超補

中職／宋晟睿4安打4得分小跑車變戰砲車 兄弟靠再見保送贏了

相關新聞

中職／雄鷹2爭議觸身賺到延長 獅隊還是贏球讓兄弟全年魔術數字熄燈

「魔王連線」兩次觸身球爭議判決，讓統一獅隊吃了大虧，9局打完遭到逼平進入突破僵局，好在跨局投球的吳承諭10局上先讓台鋼雄...

中職／陳克羿6局好投抓拿悍將 古久保點出優點但也有吐槽

樂天桃猿隊今天以6：2擊敗富邦悍將隊，避免遭到3連戰清盤，先發投手陳克羿繳出6局失1分（無責失）好投，總教練古久保健二賽...

中職／徐若熙6.1局無失分生涯新高 凍結兄弟下半季封王M12

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天展現王牌架式，開賽火球連發，最快球速158公里寫下個人生涯新高，也追平本土投手最速紀錄，張祐...

中職／徐若熙大巨蛋飆速158公里 平本土投手最快紀錄

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天火球連發，3局上面對陳子豪讓大螢幕亮出158公里的球速，也是中職認證紀錄，追平生涯最快球速，...

中職／張祐嘉大巨蛋開轟好興奮 棒打德保拉有葉總指點

在台北大巨蛋開轟的感覺怎麼樣？看味全龍隊外野手張祐嘉今天慶祝的表情就知道，而且是棒打中信兄弟隊強投德保拉，張祐嘉透露，這...

中職／徐若熙最快158、均速154公里 還想續投嘆可惜

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天投出例行賽新高的6.1局，最快球速158公里也寫新高，他的標準回答是「順其自然」，雖然總教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。