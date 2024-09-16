中職／吳承諭後援1.1局穩守奪MVP 獅隊延長賽勝雄鷹

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊投手吳承諭今天9局上後援化解滿壘危機、10局上穩守，總計1.1局無失分，獅隊延長賽10局下靠再見失誤以6比5擊敗台鋼雄鷹，吳承諭生涯首度獲選單場MVP。

獅隊今天在主場台南棒球場迎戰雄鷹隊，雄鷹隊2局上杜家明敲安、郭阜林遭觸身球保送，黃秉揚二壘打送回2分，取得2比0領先。

雄鷹隊5局上再起攻勢，王博玄敲出內野安打、靠著犧牲觸擊推進，王柏融補上安打，再靠著高飛犧牲打跑回第3分。

獅隊前4局沒有拿下分數，5局下陳聖平敲安，2人出局後靠著失誤跑回第1分，潘傑楷安打再添1分，陳鏞基敲出2分砲、幫助球隊超前比分取得4比3領先，獅隊7局下靠著林安可適時安打送回第5分。

但9局上獅隊後援投手邱浩鈞有狀況，接連被敲出2支安打，因為失誤先掉1分，接著連續投出2次觸身球保送，滿壘時再送出四壞保送擠回1分，2人出局滿壘、5比5平手時，投手吳承諭登板後援，三振化解危機。

吳承諭延長賽10局上續投，1人出局後雖先投出保送，但接著製造雙殺穩守不失分；獅隊10局下林安可獲得故意四壞保送，蘇智傑敲出內野滾地球，雄鷹隊再見失誤，獅隊跑回致勝分。

吳承諭今天後援投1.1局沒被敲出安打，投出1次保送、1次三振，無失分，奪下個人本季第2勝，也首度獲選單場MVP。