中職／雄鷹2爭議觸身賺到延長 獅隊還是贏球讓兄弟全年魔術數字熄燈

「魔王連線」兩次觸身球爭議判決，讓統一獅隊吃了大虧，9局打完遭到逼平進入突破僵局，好在跨局投球的吳承諭10局上先讓台鋼雄鷹隊空手而歸，獅隊10局下靠再見失誤以6：5贏球，這一勝也讓同日輸球的中信兄弟隊全年勝率魔術數字熄燈。

雄鷹此役先取得3：0領先，獅隊在5局靠4分大局逆轉局勢，包括陳鏞基的兩分砲，林安可在7局下陽春砲續添優勢，擴大為5：3領先。

臨到勝利門前，獅隊牛棚9局上開演劇場，邱浩鈞面對前兩位打者紀慶然、王博玄都被敲出安打，陳文杰執行犧牲觸擊失敗，但這球因捕手陳重羽傳三壘發生暴傳，先讓雄鷹跑回1分。

邱浩鈞後續面對王柏融、魔鷹都出現觸身球，但兩打席都有爭議，王柏融的打席經雄鷹挑戰改判為觸身球，但獅隊質疑王柏融故意伸手碰成觸身球，魔鷹更是有明確證據佐證，在距離壘包還有兩大步距離，就開始脫護具隨即轉身回到休息區，改由陳飛霖代跑，根本未踏上一壘壘包，但一壘審尤志欽並未注意到，獅隊提出促請裁決未果，後續杜家明在滿壘局面選到保送，擠回追平分。

吳承諭9局下先演出關鍵三振，10局續投讓雄鷹未能攻城掠地，雄鷹由林詩翔把關10局下，先故意保送林安可，蘇智傑打穿一壘防線，但記為再見失誤，獅隊最終仍收下勝利。