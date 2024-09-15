中職／陳克羿6局好投抓拿悍將 古久保點出優點但也有吐槽

樂天桃猿隊今天以6：2擊敗富邦悍將隊，避免遭到3連戰清盤，先發投手陳克羿繳出6局失1分（無責失）好投，總教練古久保健二賽後提到，他雖在中段遇到危機，但有把亂流撐過，這一點算是滿好，但談到他的近況調整似乎逐漸到位，也忍不住吐槽：「現在調整起來，但球季也快結束了。」

猿隊在首局就有分數進帳，梁家榮的安打先馳得點，遭到追平後，4局上3支安打串連，馬傑森斷棒安打敲回超前分，第5局則是林承飛的兩分砲擴大優勢，悍將先發左投陳仕朋以5局被敲8安打、失4分收工。

陳克羿先發6局共用87球，被敲7安打、失1分（無責失），失分出現在第2局，孔念恩敲安，劉俊豪突襲短打點到投手方向，陳克羿傳一壘暴傳，讓悍將跑回分數，雖不記責失分，但其實也是自己的鍋。

陳克羿對此指出，「那一球太急了，因為對方腳程很快，急著想要傳一壘，一急就沒拿好。」

陳克羿的控球罩門往往造成場上亂流，本季前8場先發，單場最多8次、最少2次四壞保送，此役的1次四壞保送為本季單場新低，但也有2次觸身球，分別由池恩齊、申皓瑋挨球吻。

陳克羿指出，今年在控球上碰到的問題，主要是因為變化球的控制不如去年，當球數落後時，必須用直球對決，但自知直球威力沒那麼好，「投得比較閃躲，壞球就越丟越多。」他說這一場的變化球控球感覺有比較到位，雖然今天被打安打較多，但危機處理做得比之前更好，「不會壘上有人，就急著丟每顆球，一顆球一顆球去面對打者。」