中職／張祐嘉大巨蛋開轟好興奮 棒打德保拉有葉總指點

在台北大巨蛋開轟的感覺怎麼樣？看味全龍隊外野手張祐嘉今天慶祝的表情就知道，而且是棒打中信兄弟隊強投德保拉，張祐嘉透露，這一轟有總教練葉君璋的指點。

自主培訓起步的張祐嘉在今年不僅轉成正式球員，還在一軍連連演出驚奇，外野守備表現越趨穩定，今天在7局下的2分砲幫助球隊以3：0擊敗中信兄弟隊，目前43場出賽也累積3轟，打擊率2成30。

「他充滿天份。」葉總賽後給予好評，「不管給教練、球迷、隊友滿多驚喜。」也期待張祐嘉能夠越來越穩定，「表現真的還滿驚喜，尤其這個球場不好打。」

張祐嘉則表示，在大巨蛋開轟球迷很大聲，也讓自己十分振奮，特別又是幫助球隊拉開差距，「投手投起來也會比較安心。」

有趣的是，張祐嘉前兩轟都打富邦悍將隊黃保羅，今天換德保拉當苦主，都棒打「保」字輩，張祐嘉笑說，自己有發現，還補充「而且都是在禮拜天」。

不擅長打左投的張祐嘉今天突破德保拉，他透露，前兩個打席都出局後，葉總有來提醒自己，「我太容易揮低的壞球，把低的放掉，去打高球。」那一轟正是打到偏高球路，大巨蛋首安就是全壘打。