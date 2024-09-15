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中職／徐若熙最快158、均速154公里 還想續投嘆可惜

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手徐若熙。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手徐若熙。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天投出例行賽新高的6.1局，最快球速158公里也寫新高，他的標準回答是「順其自然」，雖然總教練葉君璋認為他在最後2場額度會豁出去，但徐若熙認為：「近期狀況都差不多，沒有特別用力。」

徐若熙今天先發6.1局，被敲5支安打無失分，幫助球隊以3：0擊敗中信兄弟隊，拿下個人本季第7勝，只不過7局上先是隊友失誤、後來江坤宇又突襲點出內野安打，一串亂流讓他提前退場。

徐若熙退場時只用了72球，他也坦言當下很想繼續，幫助球隊節省牛棚負擔，「教練有他們調度，再不想下來還是要照調度去做。」要說可惜當然會有，「我還可以繼續丟，也不知道阿坤為什麼突然偷點，不然那球我接應該來得及。」

徐若熙在3局上對戰陳子豪最後1球、4局上對戰陳俊秀被敲出界外的1球，紀錄上都是158公里，追平本土投手最速，此戰均速更來到154.4公里。

雖然葉總認為是倒數第2場讓他釋放力量，徐若熙則表示，自己不會想那麼多，就是順其自然，「上去每一場都把自己做好。」

而徐若熙在球季後段才開始出現157公里以上球速，他也透露，主要是私下的訓練幫助，「今年算是完整的一個球季，想看看我從開季到現在，能丟成什麼樣子。」

K功了得的徐若熙今天三振僅有3次，但讓對手出現2次雙殺，他表示：「都是順其自然，因為隊友都在後面，不用丟太刁鑽去引誘打者，用精簡球數去丟每一局就可以。」

徐若熙 球速

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